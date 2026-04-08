Agentlik: Bu il 70-dən çox uşağın müəssisəyə verilməsinin qarşısı alınıb
Hadisə
- 08 aprel, 2026
- 16:20
İlin ilk rübündə 74 uşağın müəssisəyə verilməsinin qarşısı alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Sosial Xidmətlər Agentliyi məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, həmin uşaqlardan 30-u oğlan, 44-ü qızdır.
Eyni zamanda qeyd edilən dövrdə valideyn himayəsindən məhrum olmuş 28 uşaq ailə himayəsinə qaytarılıb. Onlardan 13-ü oğlan, 15-i isə qızdır.
