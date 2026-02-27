İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Biləsuvar və Cəlilabadda güclü külək bir sıra fəsadlara səbəb olub

    Hadisə
    27 fevral, 2026
    • 22:12
    Biləsuvar və Cəlilabadda güclü külək bir sıra fəsadlara səbəb olub

    Biləsuvar və Cəlilabad rayonlarında əsən güclü külək bir sıra fəsadlara səbəb olub.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, külək Biləsuvarın bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilələrə səbəb olub, bir neçə irigövdəli ağacı yerindən qoparıb.

    Ağaclardan biri evin üzərinə düşüb və şəxsi tikilinin damına ziyan dəyib.

    Bundan başqa külək Cəlilabad rayonunda da bəzi əraziləri işıqsız qoyub. Hazırda hər iki rayon ərazisində külək müşahidə olunur və leysan yağır.

    Cəlilabad Biləsuvar

