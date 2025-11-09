İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Bərdədə nənə və nəvəsi dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    • 09 noyabr, 2025
    • 19:48
    Bərdədə nənə və nəvəsi dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Bərdədə iki nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    "Report"un Qarabağ Bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Tumaslı kəndində qeydə alınıb.

    Kənd sakini Fətəliyeva Aytən Əsgər qızı nəvəsi Nəcəfov Sadiq Orxan oğlunu çimizdirərkən dəm qazından zəhərləniblər.

    Hər iki şəxsin meyiti Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Bərdə Morquna qaldırılıb. Tibbi müayinədən sonra aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    dəm qazı Bərdə

    Son xəbərlər

    20:54

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura yekun vurulub

    Komanda
    20:52
    Foto

    Azərbaycanda ilk dəfə tam yaradıcı heyəti tələbələrdən ibarət bədii film təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    20:48
    Foto

    Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyi Ər-Riyadda Atletlər kəndində olublar

    Fərdi
    20:43
    Foto

    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu İslamiadada medal qazanıb - YENİLƏNİB-4

    Fərdi
    20:37

    "Zəfər turu"nun son matçında "Qarabağ" "Neftçi"yə qalib gəlib

    Futbol
    20:23

    Hind okeanında yüzlərlə miqrant itkin düşüb

    Digər ölkələr
    20:08
    Foto

    Naxçıvanda məhkumların tibbi müayinəsi aparılıb

    Sağlamlıq
    20:00
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    19:48

    Bərdədə nənə və nəvəsi dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti