    Bərdə sakini işlədiyi mağazada kimyəvi maddədən zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    • 29 yanvar, 2026
    • 10:45
    Bərdə sakini işlədiyi mağazada kimyəvi maddədən zəhərlənərək ölüb

    Bərdə sakini kimyəvi maddədən zəhərlənərək ölüb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, Əliyalın kənd sakini, 1998-ci il təvəllüdlü Sabir Mehman oğlu Abbasov işlədiyi mağazada kimyəvi maddədən zəhərlənərək vəfat edib.

    Hadisə ilə bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Bərdə Zəhərlənmə Prokurorluq

