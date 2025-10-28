İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Bakıda taxtalar yığılan ərazi yanır

    Hadisə
    • 28 oktyabr, 2025
    • 17:22
    Bakıda taxtalar yığılan ərazi yanır

    Bakıda taxtalar yığılan ərazidə yanğın baş verib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, nazirliyin "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 28 May qəsəbəsində, ilkin məlumata əsasən, taxtalar yığılmış ərazidə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub və dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.

    Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam edir.

    Əlavə məlumat veriləcək.

