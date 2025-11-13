İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Hadisə
    13 noyabr, 2025
    23:24
    Bakıda qaz xəttində yanğın olub.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib.

    Məlumata görə, paytaxtın Nizami rayonu, R.Rüstəmov küçəsi 39 ünvanında qaz xəttində yanğın olması barədə məlumat daxil olub.

    Yanğın qısa müddətdə söndürülüb.

