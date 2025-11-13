Bakıda qaz xəttində yanğın olub
Hadisə
- 13 noyabr, 2025
- 23:24
Bakıda qaz xəttində yanğın olub.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib.
Məlumata görə, paytaxtın Nizami rayonu, R.Rüstəmov küçəsi 39 ünvanında qaz xəttində yanğın olması barədə məlumat daxil olub.
Yanğın qısa müddətdə söndürülüb.
