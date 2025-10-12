İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Bakıda liftdə köməksiz vəziyyətdə qalan şəxs xilas edilib

    Hadisə
    • 12 oktyabr, 2025
    • 09:48
    Bakıda liftdə köməksiz vəziyyətdə qalan şəxs xilas edilib

    Paytaxt Bakıda bir nəfər liftdə köməksiz vəziyyətdə qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, FHN-in "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərində liftdə qalma ilə bağlı daxil olan müraciətlər əsasında Nazirliyin müvafiq xilasetmə qüvvələri tərəfindən 1 xilasetmə əməliyyatı keçirilib.

    Həyata keçirilən xilasetmə tədbirləri nəticəsində 1 nəfərə müvafiq köməklik göstərilib.

