İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Bakıda evdən 16 min manatlıq qızıl oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 05 sentyabr, 2025
    • 14:52
    Bakıda evdən 16 min manatlıq qızıl oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Bakının Nərimanov rayonunda paytaxt sakini olan bir nəfərin evindən 16 min manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. 

    Bildirilib ki, keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirilə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 27 yaşlı M.Muradova saxlanılıb.  

    Araşdırmalar davam etdirilir.

    polis Bakıda oğurluq Cinayət işi

    Son xəbərlər

    15:33

    Belarus Polşaya nota verib

    Digər ölkələr
    15:29

    Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusunun yeni iş yeri müəyyənləşib

    Futbol
    15:19

    Paytaxtın iki ünvanında nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    15:15

    BTQ Yeni Kaledoniyadakı iğtişaşlar zamanı kanak əsilli məhkumun qətlini pisləyib

    Xarici siyasət
    15:14

    KİV: Britaniyanın Baş nazirinin müavini vergi qalmaqalı səbəbindən istefa verib

    Digər ölkələr
    15:14

    Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    15:13

    "Quba" yeni basketbolçu ilə anlaşıb

    Komanda
    15:08

    Qazaxıstan tarixində ən böyük kokain partiyası müsadirə edilib

    Digər
    15:05

    Son 8 ayda Azərbaycanda beyin ölümü keçirmiş üç nəfərin orqanları başqasına transplantasiya olunub

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti