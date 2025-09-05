Bakıda evdən 16 min manatlıq qızıl oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 05 sentyabr, 2025
- 14:52
Bakının Nərimanov rayonunda paytaxt sakini olan bir nəfərin evindən 16 min manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirilə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 27 yaşlı M.Muradova saxlanılıb.
Araşdırmalar davam etdirilir.
Son xəbərlər
15:33
Belarus Polşaya nota veribDigər ölkələr
15:29
Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusunun yeni iş yeri müəyyənləşibFutbol
15:19
Paytaxtın iki ünvanında nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaqİnfrastruktur
15:15
BTQ Yeni Kaledoniyadakı iğtişaşlar zamanı kanak əsilli məhkumun qətlini pisləyibXarici siyasət
15:14
KİV: Britaniyanın Baş nazirinin müavini vergi qalmaqalı səbəbindən istefa veribDigər ölkələr
15:14
Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaş qəbulu keçirəcəkDaxili siyasət
15:13
"Quba" yeni basketbolçu ilə anlaşıbKomanda
15:08
Qazaxıstan tarixində ən böyük kokain partiyası müsadirə edilibDigər
15:05