    Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib

    Hadisə
    • 21 yanvar, 2026
    • 22:59
    Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib

    Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Həsən bəy Zərdabi prospektində çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.

    Əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub.

    Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində yaşayış binasının onüçüncü mərtəbəsində ümumi dəhlizin eyvanında baş vermiş yanğın genişlənməsinə, o cümlədən mənzillərə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

    Yanğın nəticəsində bir ədəd kombi avadanlığı yanıb. Xəsarət alan olmayıb.

    Mənzillər və yaşayış binası yanğından mühafizə olunub.

