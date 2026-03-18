    Azərbaycanda 707 nəfər narkotik asılılığından müalicə alır

    • 18 mart, 2026
    • 11:26
    Azərbaycanda 707 nəfər narkotik asılılığından müalicə alır

    Azərbaycanda metadonla əvəzedici müalicə proqramı üzrə 707 nəfər narkotik asılılığından müalicə alır.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının bu ilin iki ayı ilə bağlı yaydığı hesabatda qeyd olunub.

    Bildirilib ki, bunlardan 284 nəfəri Respublika Narkoloji Mərkəzində, 300 nəfəri QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzində, 123 nəfəri Sumqayıt Narkoloji Mərkəzində müalicə alır.

    Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası Narkotik maddələr QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzi Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Narkoloji Mərkəzi

    Son xəbərlər

    11:55

    Əraqçi: Laricani ölkənin qərarvermə prosesində unikal şəxsiyyət olub

    Region
    11:52

    Nazir müşaviri: Azərbaycandakı incəsənət məktəblərinin 30,9 faizi tamamilə təmirsizdir

    İncəsənət
    11:50

    Ər-Riyadda diplomatik məhəlləni hədəf alan PUA vurulub

    Digər ölkələr
    11:47

    Adil Kərimli: Bu il 1 996 incəsənət müəllimi attestasiyadan keçib

    İncəsənət
    11:45

    Baş konsul: Çanaqqalada, Qurtuluş müharibəsində, Qarabağda böyük zəfərlər qazanmışıq

    Region
    11:45

    Ötən gün 23 Azərbaycan vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilib

    Daxili siyasət
    11:43
    Foto

    Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək

    İnfrastruktur
    11:40

    "Real" gənc yarımmüdafiəçi Palasiosu göndərmək istəyir

    Futbol
    11:40

    Adil Kərimli: Bir neçə incəsənət sahəsi üzrə yeni dərsliklər hazırlanır

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti