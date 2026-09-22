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    Azərbaycan və Türkiyənin vəkillik institutları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Hadisə
    • 22 sentyabr, 2026
    • 15:48
    Azərbaycan və Türkiyənin vəkillik institutları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Azərbaycan və Türkiyənin vəkillik institutları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub.

    Bu barədə "Report"a Vəkillər Kollegiyasından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin (VK) sədri Anar Bağırov VK-nın dəvəti ilə Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Hüquqşünas Qadınlar Dərnəyinin sədri, Beynəlxalq Hüquqşünas Qadınlar Federasiyasının sədr müavini Zübeydə Aksayın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib.

    Anar Bağırov Azərbaycan və Türkiyə arasında mövcud olan qardaşlıq, dostluq və qarşılıqlı əməkdaşlıq münasibətlərinin son illərdə daha da inkişaf etdiyini deyib.

    Sədr xalqları birləşdirən ortaq tarixi, mədəni və mənəvi dəyərlərin hüquq institutları arasında əlaqələrin inkişafına da mühüm təsir göstərdiyini qeyd edib. Anar Bağırov dövlət başçılarının həyata keçirdiyi ardıcıl siyasət nəticəsində iki ölkə arasındakı münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyini, bunun da vəkillik institutları arasında əməkdaşlığın genişlənməsinə müsbət təsir göstərdiyini bildirib.

    Sədr son illərdə VK-da həyata keçirilən islahatlar, institusional inkişaf və beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verib, Azərbaycanda vəkillik institutunun inkişaf mərhələlərinə, Kollegiyanın fəaliyyətinin müasir idarəetmə prinsipləri əsasında təşkilinə və maliyyə müstəqilliyinin təmin olunmasına toxunub.

    Eyni zamanda Anar Bağırov çıxışında türk dünyasının ilk qadın hüquqşünası və vəkili olan Sürəyya Ağaoğlunun həyat və fəaliyyəti barədə də məlumat verib, onun hüquq peşəsində qadınların rolunun formalaşmasına verdiyi töhfələrdən danışıb.

    Sədr nəzərə çatdırıb ki, son illərdə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində qadınların vəkillik peşəsinə marağı və vəkil korpusunda təmsilçiliyi əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Xüsusilə 2018-ci ildən etibarən bu istiqamətdə görülən işlər qadın vəkillərin peşəkar inkişafı, şəbəkələşməsi və qarşılaşdıqları gender əsaslı çətinliklərin aradan qaldırılması üçün yeni imkanlar yaradıb.

    Öz növbəsində, Türkiyə Hüquqşünas Qadınlar Dərnəyinin sədri, Beynəlxalq Hüquqşünas Qadınlar Federasiyasının sədr müavini Zübeydə Aksay səmimi qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirib. O, Beynəlxalq Hüquqşünas Qadınlar Federasiyasının yaradıcılarından biri olmuş Sürəyya Ağaoğlunun təşkilatda gördüyü işlərdən danışıb, rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliyyət istiqamətləri və gələcək planları barədə məlumat verib. Həmçinin Zübeydə Aksay qadın vəkillərin beynəlxalq həmrəyliyinin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb və Azərbaycan ilə Türkiyənin qadın vəkilləri arasında mövcud əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətinə toxunub.

    Görüş çərçivəsində bildirilib ki, VK Qadın Vəkillər Alyansı Beynəlxalq Hüquqşünas Qadınlar Federasiyasına üzv olmaq üçün müraciət edib. Bu münasibətlə Federasiyanın sədri Manoela Gonçalves Silvanın videomüraciəti nümayiş etdirilib. O, çıxışında Alyansın Beynəlxalq Hüquqşünas Qadınlar Federasiyasına üzv olması üçün müraciətini böyük məmnuniyyətlə qarşıladığını söyləyib.

    Azərbaycan və Türkiyənin vəkillik institutları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycan və Türkiyənin vəkillik institutları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycan və Türkiyənin vəkillik institutları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycan və Türkiyənin vəkillik institutları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası (AVK)

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