Astarada 47 yaşlı qadın qətlə yetirilib, oğlu şübhəli bilinir

Hadisə
22 avqust 2025 16:27
Astara rayonunda 47 yaşlı qadın öldürülüb, oğlu şübhəli şübhəli bilinir.

"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə Astara şəhəri ərazisində baş verib.

Belə ki, şəhərin H.Aslanov küçəsi ev 57 ünvanında qeydiyatda olan 1999-cu il təvəllüdlü Murad Kazım oğlu Kazımzadə aralarında yaranmış mübahisə zəminində anası, 1978-ci il təvəllüdlü Məhəbbət Nurəddin qızı Qasımovaya 4 bıçaq zərbəsi yetirərək onu qətlə yetirilib.

Hadisənin qısqanclıq zəminində baş verdiyi bildirilir.

Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları gəlib. Meyit müayinə olunmaq üçün aidiyyati üzrə təhvil verilib. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin saxlanılması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər görülür.

Fakt üzrə rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

