    Abşeronda yıxılaraq başından zədə alan 66 yaşlı qadın ölüb

    Hadisə
    • 27 oktyabr, 2025
    • 15:15
    Abşeronda yıxılaraq başından zədə alan 66 yaşlı qadın ölüb

    Abşeron rayonunda yıxılaraq başından zədə alan 66 yaşlı qadın ölüb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Saray qəsəbəsi sakini, 1959-cu il təvəllüdlü Allahverdiyeva Şəfiqə Rüstəm qızı yaşadığı fərdi evdə yıxılaraq başından xəsarət alıb.

    Qadın aldığı xəsarətlər nəticəsində hadisə yerində həyatını itirib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

