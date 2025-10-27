Abşeronda yıxılaraq başından zədə alan 66 yaşlı qadın ölüb
Hadisə
- 27 oktyabr, 2025
- 15:15
Abşeron rayonunda yıxılaraq başından zədə alan 66 yaşlı qadın ölüb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Saray qəsəbəsi sakini, 1959-cu il təvəllüdlü Allahverdiyeva Şəfiqə Rüstəm qızı yaşadığı fərdi evdə yıxılaraq başından xəsarət alıb.
Qadın aldığı xəsarətlər nəticəsində hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
16:31
ABFF rəsmisi: "Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında məqsədimiz birinci olmaqdır"Fərdi
16:31
Foto
Azərbaycan ilə Çin "yaşıl enerji"nin istehsalı və ixracını müzakirə edibEnergetika
16:28
Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıbDaxili siyasət
16:27
Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzinin xalis mənfəəti 2 dəfə azalıbMaliyyə
16:25
Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri geri çağırılaraq İraqa təyin olunubXarici siyasət
16:23
Bakıda 213 binada istilik xidməti alan mənzillərin sayı 10-dan azdırMaliyyə
16:20
Azərbaycanın Meksikadakı səfiri geri çağırılıb, yenisi təyin olunubXarici siyasət
16:20
İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin xərcləri 17 % artıbMaliyyə
16:19