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    "Qarabağ" və "Sportinq"in start heyətləri açıqlanıb

    Bakı. 29 noyabr. REPORT.AZ/ Bu gün Avropa Liqasının V tur matçında üz-üzə gələcək "Qarabağ" və Portuqaliya "Sportinq"inin start heyətləri açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, meydan sahiblərinin heyətində kapitan Rəşad Sadıqov da meydana çıxacaq. Beləliklə, o, avrokuboklarda 100-cü oyununu keçirəcək.

    "Qarabağ": 1. Hannes Halldorsson, 2. Qara Qarayev, 5. Maksim Medvedev, 6. Simeon Slavçev, 8. Miçel, 9. Araz Abdullayev, 11. Mahir Mədətov, 14. Rəşad Sadıqov (k.), 17. Abdullah Zubir, 52. Yakub Jezniçak, 77. Donald Gerye

    Ehtiyat oyunçular: 13. Vaqner, 10. Dani Kintana, 19. Filip Ozobiç, 25. Ansi Aqolli, 28. Con Delarj, 55. Bədavi Hüseynov, 91. Coşqun Diniyev

    Baş məşqçi: Qurban Qurbanov

    "Sportinq": 40. Renan Ribeyro, 4. Sebastyan Koates, 5. Cefferson Nasimento, 6. Andrea Pintu, 8. Brunu Fernandeş, 17. Luiş Nani (k.), 23. Abdulay Diabi, 28. Bas Dost, 37. Vendel, 76. Brunu Qaşpar, 86. Nemanya Qudel

    Ehtiyat oyunçular: 19. Roman Salen, 18. Karluş Mane, 25. Padosav Petroviç, 63. Tyaqo Calo, 77. Jovane Kabral, 90. Migel Luiş, 95. Tyerri Korreya

    Baş məşqçi: Marsel Kayzer

    Qeyd edək ki, Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək görüş saat 21:55-də başlanacaq. 

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