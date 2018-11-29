"Qarabağ" və "Sportinq"in start heyətləri açıqlanıb

Bakı. 29 noyabr. REPORT.AZ/ Bu gün Avropa Liqasının V tur matçında üz-üzə gələcək "Qarabağ" və Portuqaliya "Sportinq"inin start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, meydan sahiblərinin heyətində kapitan Rəşad Sadıqov da meydana çıxacaq. Beləliklə, o, avrokuboklarda 100-cü oyununu keçirəcək.
"Qarabağ": 1. Hannes Halldorsson, 2. Qara Qarayev, 5. Maksim Medvedev, 6. Simeon Slavçev, 8. Miçel, 9. Araz Abdullayev, 11. Mahir Mədətov, 14. Rəşad Sadıqov (k.), 17. Abdullah Zubir, 52. Yakub Jezniçak, 77. Donald Gerye
Ehtiyat oyunçular: 13. Vaqner, 10. Dani Kintana, 19. Filip Ozobiç, 25. Ansi Aqolli, 28. Con Delarj, 55. Bədavi Hüseynov, 91. Coşqun Diniyev
Baş məşqçi: Qurban Qurbanov
"Sportinq": 40. Renan Ribeyro, 4. Sebastyan Koates, 5. Cefferson Nasimento, 6. Andrea Pintu, 8. Brunu Fernandeş, 17. Luiş Nani (k.), 23. Abdulay Diabi, 28. Bas Dost, 37. Vendel, 76. Brunu Qaşpar, 86. Nemanya Qudel
Ehtiyat oyunçular: 19. Roman Salen, 18. Karluş Mane, 25. Padosav Petroviç, 63. Tyaqo Calo, 77. Jovane Kabral, 90. Migel Luiş, 95. Tyerri Korreya
Baş məşqçi: Marsel Kayzer
Qeyd edək ki, Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək görüş saat 21:55-də başlanacaq.
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