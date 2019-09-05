FIFA ilin rəmzi yığmasına namizəd futbolçuları açıqlayıb - SİYAHI

FIFA və Beynəlxalq Peşəkar Futbolçular Assosiasiyası (FIFPro) 2019-cu ilin rəmzi yığması üçün 55 namizəd futbolçunun siyahısını açıqlayıb.

"Report"un məlumatına görə, ən çox təmsilçi İngiltərə Premyer Liqasındandır. "Dumanlı Albion" komandalarında siyahıya 21 oyunçu düşüb. Mükafatlandırma mərasimi sentyabrın 23-də İtaliyanın Milan şəhərində olacaq.

Qapıçılar (5): Alisson Bekker (Braziliya, "Liverpul"), David De Xea (İspaniya, "Mançester Yunayted"), Ederson Moraes (Braziliya, "Mançester Siti"), Yan Oblak (Sloveniya, "Atletiko" Madrid), Mark-Andre ter Ştegen (Almaniya, "Barselona")

Müdafiəçilər (20): Xordi Alba (İspaniya, "Barselona"), Trent Aleksander-Arnold (İngiltərə, "Liverpul"), Dani Alves (Braziliya, PSJ / "San Paulu"), Joao Kanselu (Portuqaliya, "Yuventus" / "Mançester Siti"), Daniel Karvaxal (İspaniya, "Real Madrid"), Corco Kyellini (İtaliya, "Yuventus"), Matteys de Liqt (Hollandiya, "Ayaks" / "Yuventus"), Dieqo Qodin (Uruqvay, "Atletiko" Madrid / "İnter"), Coşua Kimmix (Almaniya, "Bavariya"), Kalidu Kulibali (Seneqal, "Napoli"), Emerik Lyaport (Fransa, "Mançester Siti"), Marselo (Braziliya, "Real Madrid"), Xerar Pike (İspaniya, "Barselona"), Serxio Ramos (İspaniya, "Real Madrid"), Endryu Robertson (Şotlandiya, "Liverpul"), Aleks Sandro (Braziliya, "Yuventus"), Tyaqo Silva (Braziliya, PSJ), Vircil van Deyk (Hollandiya, "Liverpul"), Rafael Varan (Fransa, "Real Madrid"), Kayl Uolker (İngiltərə, "Mançester Siti")

Yarımmüdafiəçilər (15): Serxio Buskets (İspaniya, "Barselona"), Kazemiro (Braziliya, "Real Madrid"), Kevin de Bruyne (Belçika, "Mançester Siti"), Frenki de Yonq (Hollandiya, "Ayaks" / "Barselona"), Kristian Eriksen (Danimarka, "Tottenhem"), Eden Azar (Belçika, "Çelsi") / "Real Madrid"), N Qolo Kante (Fransa, "Çelsi"), Toni Kroos (Almaniya, "Real Madrid"), Artur Melo (Braziliya, "Barselona"), Luka Modriç (Xorvatiya, "Real Madrid"), Pol Poqba (Fransa, "Mançester Yunayted"), İvan Rakitiç (Xorvatiya, "Barselona"), Bernardu Silva (Portuqaliya, "Mançester Siti"), Duşan Tadiç (Serbiya, "Ayaks"), Arturo Vidal (Çili, "Barselona")

Hücumçular (15): Serxio Aqüero (Argentina, "Mançester Siti"), Kərim Benzema (Fransa, "Real Madrid"), Kriştianu Ronaldu (Portuqaliya, "Yuventus"), Roberto Firmino (Braziliya, "Liverpul"), Antuan Qrizmann (Fransa, "Atletiko" Madrid / "Barselona"), Son Hın Min (Cənubi Koreya, "Tottenhem"), Harri Keyn (İngiltərə, "Tottenhem"), Robert Levandovski (Polşa, "Bavariya"), Sadio Mane (Seneqal, "Liverpul"), Kilian Mbappe (Fransa, PSJ), Lionel Messi (Argentina, "Barselona"), Neymar (Braziliya, PSJ), Məhəmməd Salah (Misir, "Liverpul"), Rahim Sterlinq (İngiltərə, "Mançester Siti"), Luis Suares (Uruqvay, "Barselona").