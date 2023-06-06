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Zlatan İbrahimoviçin yubiley qolları açıqlanıb - SİYAHI

Zlatan İbrahimoviçin yubiley qolları açıqlanıb - SİYAHI Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) karyerasını başa vuran Zlatan İbrahimoviçin yubiley qollarını sıralayıb.
Futbol
6 İyun , 2023 10:39
Zlatan İbrahimoviçin yubiley qolları açıqlanıb - SİYAHI

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) karyerasını başa vuran Zlatan İbrahimoviçin yubiley qollarını sıralayıb.

“Report”un qurumun saytına istinadən məlumatına görə, isveçli forvardın karyerasında vurduğu son top da cədvəldə qeyd olunub.

41 yaşlı İbra XXI əsrin ən məhsuldar hücumçuları arasında karyerasını bitirən ilk oyunçu olub. O, dünya futbolunda son 4 onilliyin hər birində qol vuran 10 oyunçudan biridir.

Qol

Tarix

Komanda

Oyun

Yaş

1

30/10/1999

“Malmö”

“Vastra” – 2:1

18 yaş 27 gün

100

25/10/2006

“İnter”

“Livorno” – 4:1

25 yaş 22 gün

200

30/10/2010

“Milan”

“Yuventus” – 1:2

29 yaş 27 gün

300

11/06/2013

İsveç

Farer adaları – 2:0

31 yaş 251 gün

400

17/11/2015

İsveç

Danimarka – 2:2

34 yaş 45 gün

500

20/04/2019

“Los Anceles Qalaksi”

“Hyuston Dinamo” – 2:1

37 yaş 199 gün

561

18/03/2023

“Milan”

“Udineze” – 1:3

41 yaş 166 gün
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