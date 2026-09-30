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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "Zirə"nin legionerləri milli komandalarının qələbələrinə töhfə veriblər

    Futbol
    • 30 sentyabr, 2026
    • 10:52
    Zirənin legionerləri milli komandalarının qələbələrinə töhfə veriblər

    "Zirə"nin futbolçuları milli komandalarının heyətində növbəti oyunlarını keçiriblər.

    "Report"un məlumatına görə, Rikardo Martins Mozambik yığmasının heyətində Sudana qarşı matçda iştirak edib.

    O, 4:1 hesabı ilə qalib gəldikləri qarşılaşmada qol və məhsuldar ötürmə müəllifi olub.

    Ange Mutsinzi isə Ruanda millisinin heyətində səfərdə Kabo Verde ilə görüşdə meydana çıxıb. Müdafiəçi komandasının 2:1 hesablı qələbəsində bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Ange Mutsinzi Rikardo Martins Zirə FK
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