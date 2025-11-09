İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    "Zəfər turu"nun son matçında "Qarabağ" "Neftçi"yə qalib gəlib

    Futbol
    • 09 noyabr, 2025
    • 20:37
    Zəfər turunun son matçında Qarabağ Neftçiyə qalib gəlib

    Misli Premyer Liqasının XI turunda "Qarabağ" və "Neftçi" komandaları arasında Azərbaycan derbisi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Zəfər turu"nun son oyununda Ağdam təmsilçisi rəqibini 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

    Qolları Toral Bayramov (50-pen) və Kamilo Duran (84) vurublar.

    "Qarabağ" 23 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. 15 xalı olan "Neftçi" yeddincidir.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki görüşlərində "Şamaxı" "İmişli"ni (1:0), "Sumqayıt" "Qəbələ"ni (2:0), "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "Sabah" "Kəpəz"i (3:1) üstələyib. "Zirə" - "Turan Tovuz" oyununda isə hesab açılmayıb.

    "Qarabağ" - "Neftçi" "Zəfər turu" qələbə

