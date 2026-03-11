İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Zamiq Əliyev: "Başqa klublardan təkliflər alsam da, "Eqnatiya" getməyimə icazə vermədi"

    Futbol
    • 11 mart, 2026
    • 17:07
    Zamiq Əliyev: Başqa klublardan təkliflər alsam da, Eqnatiya getməyimə icazə vermədi

    Albaniyanın "Eqnatiya" klubu Azərbaycan millisinin futbolçusu Zamiq Əliyevə başqa komandalara keçməyə icazə verməyib.

    Bu barədə "Report"a 24 yaşlı müdafiəçi açıqlamasında bildirib.

    O, hazırda "Eqnatiya"nın heyətində çempionluq mübarizəsi apardıqlarını söyləyib:

    "Komandada hər şey yolundadır. Artıq çətin qrafik başlayıb və hər oyuna final gözü ilə baxırıq. Bizi turnir cədvəlində birinci sırada qərarlaşan komandadan 2 xal ayırır. Qalan bütün görüşlərdə qələbə qazanıb, çempion olmaq istəyirik. Bunun üçün əlimizdən gələn nə varsa, edirik. İki gün sonra "Vlajniya" komandası ilə vacib oyunumuz var. 3 xal qazanaraq liderliyə yüksəlmək istəyirik".

    Z.Əliyev Albaniya çempionatında başqa klublardan təkliflər aldığını gizlətməyib:

    "Bir neçə Albaniya klubundan təkliflər aldım, lakin "Eqnatiya" getməyimə icazə vermədi. Son olaraq Litvanın "Jalgiris" komandasından təklif aldım. Hətta mənim üçün pul da ödəmək istəyirdilər. Lakin "Eqnatiya" məni buraxmaq istəmədi. Gələcək barədə düşünmürəm. Bütün fikrim "Eqnatiya" ilə çempionluq yaşamaqdır. Mövsüm başa çatdıqdan sonra bu barədə danışa bilərik".

    Qeyd edək ki, "Eqnatiya" klubu Albaniya çempionatında 27 turdan sonra 49 xalla üçüncüdür. Lider "Vlajniya"nın 51 xalı var.

    Zamiq Əliyev Eqnatiya FK Vlajniya FK Jalgiris FK

    Son xəbərlər

    17:00

    BƏƏ-nin HHM sistemləri İranın 7 ballistik raketini və 27 PUA-nı ələ keçirib

    Digər ölkələr
    16:58
    Foto

    Ümumdünya Böyrək Gününə həsr olunan "Urologiya və Nefrologiya Elmi Toplantısı" keçirilib

    Sağlamlıq
    16:55

    "Gəncə Sukanal" ləğv olunur

    İnfrastruktur
    16:54

    Heqset: ABŞ tezliklə İranın müdafiə kompleksini məhv edəcək

    Digər ölkələr
    16:49

    İlber Ortaylı vəfat edib

    Region
    16:46

    Azərbaycanda 2025-ci ildə orta hesabla hər gün 53 yanğın baş verib

    Hadisə
    16:45

    Azərbaycanda ilk dəfə Avropa Kanoe Assosiasiyasının ofisi açılıb

    Fərdi
    16:43

    Pit Heqset Müctəba Xameneinin ilk bəyanatını tənqid edib

    Digər
    16:38

    Sadiq Qurbanov: "İqlimlə bağlı qanunun qəbuluna ehtiyac var"

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti