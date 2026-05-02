İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    "Yuventus" Levandovskini transfer etmək üçün danışıqlara başlayıb

    Futbol
    • 02 may, 2026
    • 10:16
    Yuventus Levandovskini transfer etmək üçün danışıqlara başlayıb

    İtaliyanın "Yuventus" klubu İspaniya təmsilçisi "Barselona"da çıxış edən Robert Levandovskini heyətinə qatmaq üçün danışıqlara başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tuttosport" nəşri məlumat yayıb.

    Futbolçunun agenti Pini Zahavi Turin klubunun nümayəndələri ilə görüşüb. Tərəflərin tezliklə razılığa gələcəyi gözlənilir.

    "Qoca sinyora" UEFA Çempionlar Liqasına vəsiqə qazansa, 37 yaşlı hücumçu bu komandaya keçməyə hazırdır. O, Kataloniya təmsilçisindən ayrılsa, ilk seçimi məhz "Yuventus" olacaq.

    Xatırladaq ki, Robert Levandovskinin "Barselona" ilə müqavilənin müddəti yayda bitir. Son İspaniya çempionu təcrübəli forvarda maaşının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması ilə yeni sözləşmə təklif edib, lakin oyunçu bundan məmnun qalmayıb.

    Yuventus FK Robert Levandovski Barselona FK UEFA Çempionlar Liqası

    Son xəbərlər

    00:41

    "Bild": Almaniya NATO-nun şərq cinahında tank briqadası yerləşdirir

    Digər ölkələr
    00:13

    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıb

    Region
    23:53

    Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçib

    Digər ölkələr
    23:38

    Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edir

    Region
    23:31

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edib

    Digər ölkələr
    23:27

    Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlib

    Futbol
    23:09

    Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    22:39
    Foto

    WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti