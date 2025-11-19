Yamayka millisinin baş məşqçisi istefa verib
Yamayka millisinin baş məşqçisi Stiv Maklaren istefa verib.
"Report" "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb onun rəhbərlik etdiyi komandanın DÇ-2026-nın final mərhələsinə vəsiqə qazana bilməməsi olub.
Amerika zonası üzrə seçmə mərhələnin B qrupunda Kurasao ilə qolsuz bərabərliklə bitən görüşündən sonra Yamaykanın DÇ-2026-nın əsas mərhələsində iştirak şansı qalmayıb.
Qeyd edək ki, Kurasao seçmə mərhələni 12 xalla lider başa vurub. Yamayka millisi isə 11 xalla ikinci olub. Trinidad və Tobaqo 9 xalla üçüncü, Bermud 0 xalla sonuncu - 4-cü yerdə qərarlaşıb.
