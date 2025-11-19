İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Yamayka millisinin baş məşqçisi istefa verib

    Futbol
    • 19 noyabr, 2025
    • 15:49
    Yamayka millisinin baş məşqçisi istefa verib

    Yamayka millisinin baş məşqçisi Stiv Maklaren istefa verib.

    "Report" "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb onun rəhbərlik etdiyi komandanın DÇ-2026-nın final mərhələsinə vəsiqə qazana bilməməsi olub.

    Amerika zonası üzrə seçmə mərhələnin B qrupunda Kurasao ilə qolsuz bərabərliklə bitən görüşündən sonra Yamaykanın DÇ-2026-nın əsas mərhələsində iştirak şansı qalmayıb.

    Qeyd edək ki, Kurasao seçmə mərhələni 12 xalla lider başa vurub. Yamayka millisi isə 11 xalla ikinci olub. Trinidad və Tobaqo 9 xalla üçüncü, Bermud 0 xalla sonuncu - 4-cü yerdə qərarlaşıb.

    Kurasao Haiti DÇ-2026 Yamayka Stiv Maklaren

    Son xəbərlər

    16:54

    Ukrayna Ali Radası ədliyyə və energetika nazirlərinin istefasını dəstəkləyib - YENİLƏNİB

    Region
    16:52

    AMB "Data Warehouse"dan "Data Lake"ə keçid edəcək

    Maliyyə
    16:51

    "PAŞA Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    16:49

    Qırmızı Bazar sakini: İki qardaşımın şəhid olduğu torpaqlara qürurla qayıdırıq

    Daxili siyasət
    16:48

    Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu ilə İğdır Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Elm və təhsil
    16:48

    200-dən artıq vətəndaşın kart məlumatlarını ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:45

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Cəbəllütariq üzərində qələbə məni sevindirir"

    Futbol
    16:45

    Deputat: "Regionlarda yaşayan gənclərin Bakıya axınının qarşısı alınmalıdır"

    Maliyyə
    16:39
    Foto

    Muxtar Babayev COP30-da iqlim dəyişikliyinin Azərbaycana təsirlərindən danışıb

    COP29
    Bütün Xəbər Lenti