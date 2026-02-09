XXV Qış Olimpiya Oyunları: Norveçli xizəkçi məşq zamanı xəsarətlər alıb
- 09 fevral, 2026
- 16:18
Norveçli xizəkçi Kristine Stavos Şistad İtaliyada keçirilən XXV Qış Olimpiya Oyunlarında sprint yarışı öncəsi keçirilən məşqdə xəsarətlər alıb.
"Report" SVT nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı idmançı döngədə idarəetməni itirərək yıxılıb.
Ekspertlərin rəyinə görə, qəzaya trasdakı yumşaq qar kütlələrinin altındakı buzlu sahələr səbəb olub. Hadisə nəticəsində K.Şistadın üz nahiyəsində qanlı sıyrıqlar yaransa da, o, sabahkı yarışda iştirak etmək niyyətindədir.
Qeyd edək ki, qadınlar arasında sprint yarışına fevralın 10-da start veriləcək.
