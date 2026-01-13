İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Xabi Alonso "Real" tarixində qələbə faizinə görə ən yaxşı altıncı baş məşqçidir

    Futbol
    • 13 yanvar, 2026
    • 11:45
    Xabi Alonso Real tarixində qələbə faizinə görə ən yaxşı altıncı baş məşqçidir

    İspaniyanın "Real" klubunun ötən gün yollarını ayırdığı Xabi Alonso komandanın tarixində qələbə faizinə görə ən yaxşı altıncı baş məşqçi olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Opta Jose" məlumat yayıb.

    44 yaşlı ispan mütəxəssis Madrid təmsilçisində bütün rəsmi turnirlərdə 34 oyun keçirib və bunların 24-də qələbə qazanıb. "Kral klubu" onun rəhbərliyi altında dörd dəfə heç-heçə edibsə, altı dəfə məğlubiyyətlə barışıb. Alonsonun qələbə faizi 70,6-dır.

    Siyahıya 2009/2010 mövsümündə "Real"da işləmiş Manuel Pelleqrini (48 oyun, 75 faiz) başçılıq edir. Joze Mourinyo 71,9 faizlə (178 oyun, 2010-2013) ikinci, Radomir Antiç 71 faizlə (36 oyun, 1991/1992) üçüncüdür. 2013-2015 və 2021-2025-ci illər aralığında baş məşqçi olan Karlo Ançelotti 70,8 faizlə (353 oyun) dördüncü, Robert Fert 70,6 faizlə (45 oyun, 1932-1934) beşinci sıradadır.

