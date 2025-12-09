İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    "Ayaks"ın qapıçısı: "Qarabağ"a qarşı yaxşı oyun sərgiləməyə çalışacağıq"

    Futbol
    • 09 dekabr, 2025
    • 16:21
    "Ayaks" "Qarabağ"a qarşı yaxşı oyun sərgiləməyə çalışacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Niderlandın "Ayaks" komandasının qapıçısı Vitezslav Yaroş Bakıdakı mətbuat konfransında deyib.

    O, "Qarabağ"a qarşı keçirəcəkləri UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turunun oyunu ilə bağlı danışıb:

    "Bu klubda olduğum üçün xoşbəxtəm. Hər şey mənim üçün yaxşı keçir. Komandamız son matçlarda inkişaf edib. Son iki oyuna əsasən bunu deyə bilərəm. "Qarabağ"a qarşı yaxşı oyun sərgiləməyə çalışacağıq".

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Ayaks" matçı dekabrın 10-da, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək.

