Vaqif Sadıqov: "Neftçi" "Qarabağ"la oyunda böyükhesablı məğlubiyyətə layiq deyildi"

    • 27 aprel, 2026
    • 12:10
    Vaqif Sadıqov: Neftçi Qarabağla oyunda böyükhesablı məğlubiyyətə layiq deyildi

    Misli Premyer Liqasının XXIX turunda baş tutan "Neftçi" – "Qarabağ" derbisinin yekun nəticəsi gözlənilməz olub.

    Bu barədə "Report"a AFFA Məşqçilər Komitəsinin sədri Vaqif Sadıqov açıqlama verib.

    67 yaşlı mütəxəssis ötən gün baş tutan matçla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Hər birimiz bu derbini maraqla gözləyirdik. Hər dəfə bu komandalar arasındakı oyun məzmuna, gərginliyə görə seçilib. Azarkeş marağı göstərdi ki, bu matç derbi kimi yaşayır. Hesab heç kimin ağlına gəlməzdi. Hər kəs üçün gözlənilməz oldu. İlk dəqiqələrdən də bunu demək olmazdı".

    V.Sadıqov Bakı təmsilçisinin böyükhesablı məğlubiyyətə layiq olmadığını sözlərinə əlavə edib:

    "Komanda çalışırdı və sonadək mübarizə aparırdı. Amma belə hesab qeydə alındı. "Qarabağ" öz oyun üslubunu saxlamışdı. Heyətində yetərincə keyfiyyətli futbolçular var. "Neftçi" isə avrokubok üçün yola davam etməlidir. Artıq üç gündən sonra komandalar arasında təxirə salınmış matç keçiriləcək. Düşünürəm ki, dünənki qarşılaşma təhlil olunacaq və növbəti matçda daha fərqli "Neftçi" görəcəyik".

    Xatırladaq ki, "Qarabağ" "Neftçi"ni 5:1 hesabı ilə məğlub edib.

    Vaqif Sadıqov Neftçi FK Qarabağ FK Misli Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    13:05

    Andrey Babiş: Azərbaycan Çex Respublikası üçün strateji tərəfdaşdır

    Digər
    13:03

    Pəncərə silən 41 yaşlı qadın 6-cı mərtəbədən yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    13:01

    İlham Əliyev: Çexiyaya qonşu olan ölkələrə Azərbaycan təbii qaz ixrac edir

    Xarici siyasət
    12:58

    Deputat: "Lizinq əməliyyatları üzrə vergi təşviqlərinə ehtiyac var"

    Maliyyə
    12:58

    Prezident: Azərbaycan və Çexiya energetika sektorunda çox etibarlı tərəfdaşlardır

    Xarici siyasət
    12:57

    Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə çox fəal siyasi dialoqumuz var

    Daxili siyasət
    12:57
    Foto

    İlham Əliyev və Andrey Babiş mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

    Xarici siyasət
    12:47

    Azərbaycan minifutbol yığması Monteneqroya yollanıb

    Futbol
    12:44
    Foto

    Lənkərandakı Dairəvi qalada bərpa işlərinə başlanılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti