Haqqımızda

UEFA Superkubokunun qalibi bu gün müəyyənləşəcək, Elçin Məsiyev dördüncü hakim olacaq

UEFA Superkubokunun qalibi bu gün müəyyənləşəcək, Elçin Məsiyev dördüncü hakim olacaq UEFA Superkubokunun qalibi bu gün müəyyənləşəcək.
Futbol
13 avqust 2025 09:06
UEFA Superkubokunun qalibi bu gün müəyyənləşəcək, Elçin Məsiyev dördüncü hakim olacaq
Elçin Məsiyev

UEFA Superkubokunun qalibi bu gün müəyyənləşəcək.

"Report"un məlumatına görə, həlledici matçda Fransanın PSJ və İngiltərənin "Tottenhem" klubları üz-üzə gələcəklər.

Qarşılaşma İtaliyanın Udine şəhərindəki "Friuli" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.

Görüşün baş hakimi Juan Pineyru (Portuqaliya) olacaq. Azərbaycanlı FIFA referisi Elçin Məsiyev matçda dördüncü hakim funksiyasını yerinə yetirəcək.

Qeyd edək ki, PSJ ötən mövsüm UEFA Çempionlar Liqasının, "Tottenhem" isə Avropa Liqasının qalibi olub.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Çempionlar Liqası: Araz-Naxçıvanın iki oyunu üçün təyinatlar açıqlanıb
Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan"ın iki oyunu üçün təyinatlar açıqlanıb
13 avqust 2025 10:06
Donnarumma İngiltərə klubu ilə razılıq əldə edib
Donnarumma İngiltərə klubu ilə razılıq əldə edib
13 avqust 2025 09:46
Ferentsvaroşun baş məşqçisi: Qarabağla oyunlar bizim üçün məyusedici ola bilər
"Ferentsvaroş"un baş məşqçisi: "Qarabağ"la oyunlar bizim üçün məyusedici ola bilər"
13 avqust 2025 09:21
Çempionlar Liqası: Qarabağın pley-off oyunlarının başlama saatı bəlli olub
Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın pley-off oyunlarının başlama saatı bəlli olub
13 avqust 2025 09:00
Avropanın ən yaxşı 30 məşqçisinin reytinqi açıqlanıb
Avropanın ən yaxşı 30 məşqçisinin reytinqi açıqlanıb
13 avqust 2025 05:38
Donnarumma PSJ-dən ayrılıb
Donnarumma PSJ-dən ayrılıb
13 avqust 2025 01:41
Çempionlar Liqası: Qarabağın pley-off mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib
Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın pley-off mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib
13 avqust 2025 00:06
Fənərbağça Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə adlayıb
"Fənərbağça" Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə adlayıb
12 avqust 2025 22:55
AFFA prezidenti: “Qarabağ”a yeni qələbələr diləyirəm”
AFFA prezidenti: “Qarabağ”a yeni qələbələr diləyirəm”
12 avqust 2025 22:26
Qurban Qurbanov: Qarabağın böyük hesabla qələbə qazanmasını istəyirdim
Qurban Qurbanov: "Qarabağ"ın böyük hesabla qələbə qazanmasını istəyirdim"
12 avqust 2025 22:24

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi