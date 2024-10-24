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UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində II turun oyunları keçiriləcək

UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində II turun oyunları keçiriləcək UEFA Konfrans Liqasında Liqa mərhələsinin II turuna bu gün start veriləcək.
Futbol
24 Oktyabr , 2024 10:06
UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində II turun oyunları keçiriləcək

UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində II turun oyunları keçiriləcək.

“Report”un məlumatına görə, turun bütün qarşılaşmaları bu gün baş tutacaq.

İngiltərənin “Çelsi” komandası səfərdə Yunanıstan təmsilçisi “Panatinaikos”la üz-üzə gələcək.

İtaliya təmsilçisi “Fiorentina” isə İsveçrədə “Sankt-Qallen”in qonağı olacaq. Türkiyənin “Başakşəhər” komandası Sloveniyada “Sele” ilə görüşəcək.

UEFA Konfrans Liqası

Liqa mərhələsi

II tur

24 oktyabr

18:30. “Vikinqur” (İslandiya) - “Serkl Brügge” (Belçika)

20:45. “Gent” (Belçika) - “Molde” (Norveç)

20:45. “Yurqorden” (İsveç) - “Vitoriya” (Portuqaliya)

20:45. APOEL (Kipr) - “Borats” (Bosniya və Herseqovina)

20:45. “Rapid” (Avstriya) - “Noa” (Ermənistan)

20:45. “Harts” (Şotlandiya) - “Omoniya” (Kipr)

20:45. “Sankt-Qallen” (İsveçrə) - “Fiorentina” (İtaliya)

20:45. “Panatinaikos” (Yunanıstan) - “Çelsi” (İngiltərə)

20:45. “Yagelloniya” (Polşa) - “Petrokub” (Moldova)

20:45. “Sele” (Sloveniya) - “Başakşəhər” (Türkiyə)

20:45. “Larne” (Şimali İrlandiya) - “Şemrok Rovers” (İrlandiya)

23:00. “Betis” (İspaniya) - “Kopenhagen” (Danimarka)

23:00. HJK (Finlandiya) - “Dinamo” (Minsk, Belarus)

23:00. “Olimpiya” (Sloveniya) - LASK (Avstriya)

23:00. TNS (Uels) - “Astana” (Qazaxıstan)

23:00. “Mlada Boleslav” (Çexiya) - “Luqano” (İsveçrə)

23:00. TSK (Serbiya) - “Legiya” (Polşa)

23:00. Pafos (Kipr) - “Haydenhaym” (Almaniya)

Qeyd edək ki, UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində III turun oyunları noyabrın 7-də başlayacaq.

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