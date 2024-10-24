UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində II turun oyunları keçiriləcək.
“Report”un məlumatına görə, turun bütün qarşılaşmaları bu gün baş tutacaq.
İngiltərənin “Çelsi” komandası səfərdə Yunanıstan təmsilçisi “Panatinaikos”la üz-üzə gələcək.
İtaliya təmsilçisi “Fiorentina” isə İsveçrədə “Sankt-Qallen”in qonağı olacaq. Türkiyənin “Başakşəhər” komandası Sloveniyada “Sele” ilə görüşəcək.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi
II tur
24 oktyabr
18:30. “Vikinqur” (İslandiya) - “Serkl Brügge” (Belçika)
20:45. “Gent” (Belçika) - “Molde” (Norveç)
20:45. “Yurqorden” (İsveç) - “Vitoriya” (Portuqaliya)
20:45. APOEL (Kipr) - “Borats” (Bosniya və Herseqovina)
20:45. “Rapid” (Avstriya) - “Noa” (Ermənistan)
20:45. “Harts” (Şotlandiya) - “Omoniya” (Kipr)
20:45. “Sankt-Qallen” (İsveçrə) - “Fiorentina” (İtaliya)
20:45. “Panatinaikos” (Yunanıstan) - “Çelsi” (İngiltərə)
20:45. “Yagelloniya” (Polşa) - “Petrokub” (Moldova)
20:45. “Sele” (Sloveniya) - “Başakşəhər” (Türkiyə)
20:45. “Larne” (Şimali İrlandiya) - “Şemrok Rovers” (İrlandiya)
23:00. “Betis” (İspaniya) - “Kopenhagen” (Danimarka)
23:00. HJK (Finlandiya) - “Dinamo” (Minsk, Belarus)
23:00. “Olimpiya” (Sloveniya) - LASK (Avstriya)
23:00. TNS (Uels) - “Astana” (Qazaxıstan)
23:00. “Mlada Boleslav” (Çexiya) - “Luqano” (İsveçrə)
23:00. TSK (Serbiya) - “Legiya” (Polşa)
23:00. Pafos (Kipr) - “Haydenhaym” (Almaniya)
Qeyd edək ki, UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində III turun oyunları noyabrın 7-də başlayacaq.