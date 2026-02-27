İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Futbol
    • 27 fevral, 2026
    • 12:11
    UEFA Konfrans Liqasında tarixi het-trik: Mazurek rekord müəllifi olub

    Polşanın "Yagelloniya" klubunun futbolçusu Bartoş Mazurek avrokubokların tarixinə düşüb.

    "Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, 19 yaşlı yarımmüdafiəçi buna İtaliyada "Fiorentina"ya qalib gəldikləri UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin cavab matçında üç qol vurmaqla nail olub.

    Mazurek 2007-ci il təvəllüdlü futbolçular arasında UEFA turnirlərində het-trik edən ilk oyunçudur.

    Qarşılaşmanın əsas vaxtı polşalıların 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. İlk görüşdə "Fiorentina" bu hesabla qalib gəldiyi üçün əlavə vaxta ehtiyac duyulub. Burada 2:1 üstün olan Florensiya təmsilçisi rəqibini 5:4 hesabı ilə məğlub edərək mərhələ adlayıb.

    Bartoş Mazurek konfrans liqası rekord

