UEFA Konfrans Liqasında finalçılar müəyyənləşir
Futbol
- 07 may, 2026
- 09:16
UEFA Konfrans Liqasında yarımfinal mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, raundun cavab oyunlarından sonra finalçılar bəlli olacaq.
"Kristal Pelas" İngiltərədə Ukraynanın "Şaxtyor" komandasını qəbul edəcək. Premyer Liqa təmsilçisi ilk matçda inamlı qalibiyyətə nail olub - 3:1.
Digər qarşılaşmada "Strasburq" Fransada İspaniya təmsilçisi "Rayo Valyekano" ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. İspanlar ilk oyunda minimalhesablı qələbə qazanıb - 1:0.
Hər iki görüş saat 23:00-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, final matçı mayın 27-də Leyptsiq şəhərində təşkil olunacaq.
Son xəbərlər
09:16
UEFA Konfrans Liqasında finalçılar müəyyənləşirFutbol
09:12
Avropa Liqasında finalçılar bu axşam bəlli olacaqFutbol
09:01
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.05.2026)Maliyyə
08:59
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.05.2026)Maliyyə
08:53
BƏƏ Hörmüz boğazından yan keçməklə Yaponiyaya neft tədarük edəcəkDigər ölkələr
08:42
NBC News: Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ-yə "Azadlıq Layihəsi"ndə kömək etməkdən imtina edibDigər ölkələr
08:33
Politico: Trampın sərt ritorikası İranla bağlı razılaşmanı çətinləşdirə bilərDigər ölkələr
08:22
Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıbİnfrastruktur
08:15