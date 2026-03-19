UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları keçiriləcək
- 19 mart, 2026
- 09:47
"Report" xəbər verir ki, "Fiorentina" səfərdə "Rakuv"la qarşılşacaq.
"Samsunspor" isə İspaniyada "Rayo Valyekano"nun qonağı olacaq.
1/8 final, cavab oyunları
19 mart
21:45. AEK (Larnaka, Kipr) – "Kristal Pelas" (İngiltərə)
İlk oyun – 0:0
21:45. "Rakuv" (Polşa) – "Fiorentina" (İtaliya)
İlk oyun – 1:2
21:45. AEK (Yunanıstan) – "Sele" (Sloveniya)
İlk oyun – 4:0
21:45. "Maynts 05" (Almaniya) – "Siqma" (Çexiya)
İlk oyun – 0:0
00:00. "Şaxtyor" (Ukrayna) – "Lex" (Polşa)
İlk oyun – 3:1
00:00. "Sparta" (Çexiya) – AZ (Niderland)
İlk oyun – 1:2
00:00. "Rayo Valyekano" (İspaniya) – "Samsunspor" (Türkiyə)
İlk oyun – 3:1
00:00. "Strasburq" (Fransa) – "Riyeka" (Xorvatiya)
İlk oyun – 2:1