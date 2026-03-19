    UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları keçiriləcək

    UEFA Konfrans Liqasında 1/8 final mərhələsinin cavab oyunları keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, "Fiorentina" səfərdə "Rakuv"la qarşılşacaq.

    "Samsunspor" isə İspaniyada "Rayo Valyekano"nun qonağı olacaq.

    UEFA Konfrans Liqası

    1/8 final, cavab oyunları

    19 mart

    21:45. AEK (Larnaka, Kipr) – "Kristal Pelas" (İngiltərə)

    İlk oyun – 0:0

    21:45. "Rakuv" (Polşa) – "Fiorentina" (İtaliya)

    İlk oyun – 1:2

    21:45. AEK (Yunanıstan) – "Sele" (Sloveniya)

    İlk oyun – 4:0

    21:45. "Maynts 05" (Almaniya) – "Siqma" (Çexiya)

    İlk oyun – 0:0

    00:00. "Şaxtyor" (Ukrayna) – "Lex" (Polşa)

    İlk oyun – 3:1

    00:00. "Sparta" (Çexiya) – AZ (Niderland)

    İlk oyun – 1:2

    00:00. "Rayo Valyekano" (İspaniya) – "Samsunspor" (Türkiyə)

    İlk oyun – 3:1

    00:00. "Strasburq" (Fransa) – "Riyeka" (Xorvatiya)

    İlk oyun – 2:1

