UEFA Konfrans Liqası: Türkiyə və İtaliya klubları qalib gəlib
- 03 oktyabr, 2025
- 01:18
"Report"un məlumatına görə, I turun ilk doqquz oyunu Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də, digərləri 23:00-da start götürüb.
Türkiyə təmsilçisi "Samsunspor" Polşada "Legiya"nın qonağı olub. Qarşılaşma qonaqların 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi
I tur
2 oktyabr
20:45. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Kristal Pelas" (İngiltərə) – 0:2
20:45. "Yagelloniya" (Polşa) - "Hamrun" (Malta) – 1:0
20:45. KuPS (Finlandiya) - "Drita" (Kosovo) – 1:1
20:45. "Lozanna" (İsveçrə) - "Breydablik" (İslandiya) – 3:0
20:45. "Lex" (Polşa) - "Rapid" (Avstriya) – 4:1
20:45. "Noa" (Ermənistan) - "Riyeka" (Xorvatiya) – 1:0
20:45. "Omoniya" (Kipr) - "Maynts 05" (Almaniya) – 0:1
20:45. "Rayo Valyekano" (İspaniya) - "Şkendiya" (Şimali Makedoniya) – 2:0
20:45. "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) - "Linkoln" (Cəbəllütariq) – 5:0
23:00. "Aberdin" (Şotlandiya) - "Şaxtyor" (Ukrayna) – 2:3
23:00. AEK (Larnaka, Kipr) - AZ (Niderland) – 4:0
23:00. "Tselye" (Sloveniya) - AEK (Yunanıstan) – 3:1
23:00. "Fiorentina" (İtaliya) - "Siqma" (Çexiya) – 2:0
23:00. "Legiya" (Polşa) - "Samsunspor" (Türkiyə) – 0:1
23:00. "Rakuv" (Polşa) - "Universitatya" (Rumıniya) – 2:0
23:00. "Şelbrun" (İrlandiya) - "Hakken" (İsveç) – 0:0
23:00. "Slovan" (Bratislava, Slovakiya) - "Strasburq" (Fransa) – 1:2
23:00. "Sparta" (Praqa, Çexiya) - "Şemrok Rovers" (İrlandiya) – 4:1.