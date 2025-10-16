UEFA Gənclər Liqası: "Sabah"ın ilk matçının hakimləri bəlli olub

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Futbol
    • 16 oktyabr, 2025
    • 09:35
    UEFA Gənclər Liqasının II təsnifat mərhələsində "Sabah"ın U-19 komandasının Fransada "Nant"a qarşı keçirəcəyi oyunun təyinatları bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, raundun ilk matçını Maltadan olan hakim idarə edəcək.

    FIFA referisi İşmael Barbaraya həmyerliləri Lyuk Portelli və Dunkan Spens kömək göstərəcək. Dördüncü hakim funksiyasını fransalı Remi Landri yerinə yetirəcək.

    Qeyd edək ki, qarşılaşma oktyabrın 22-də, Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start götürəcək. Cavab görüşü noyabrın 5-də Bakıda baş tutacaq.

