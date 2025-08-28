UEFA Çempionlar Liqasında 2025/2026 mövsümünün Liqa mərhələsinin püşkü atılıb
- 28 avqust, 2025
- 21:27
Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının 2025/2026 mövsümünün Liqa mərhələsinin püşkü atılıb.
"Report" xəbər verir ki, Fransanın Monako şəhərində baş tutan tədbirdən sonra bir-biri ilə üz-üzə gələcək komandalar müəyyənləşib.
4 səbətdə yer alan komandaların rəqiblərini təqdim edirik:
I səbətdə yer alan komandaların rəqibləri.
II səbətdə yer alan komandaların rəqibləri.
III səbətdə yer alan komandaların rəqibləri.
IV səbətdə yer alan komandaların rəqibləri.
Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin ilk turunun oyunları sentyabrın 16-18-də keçiriləcək. Son turun görüşləri 2026-cı il yanvarın 28-də baş tutacaq.
Pley-off mərhələsinə fevralın 17-18-də start veriləcək. UEFA Çempionlar Liqasında 2025/2026 mövsümünün qalibi mayın 30-da Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə baş tutacaq final matçından sonra müəyyənləşəcək.