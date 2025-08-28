    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    UEFA Çempionlar Liqasında 2025/2026 mövsümünün Liqa mərhələsinin püşkü atılıb

    28 avqust, 2025
    • 21:27
    Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının 2025/2026 mövsümünün Liqa mərhələsinin püşkü atılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Fransanın Monako şəhərində baş tutan tədbirdən sonra bir-biri ilə üz-üzə gələcək komandalar müəyyənləşib.

    4 səbətdə yer alan komandaların rəqiblərini təqdim edirik:

    Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin ilk turunun oyunları sentyabrın 16-18-də keçiriləcək. Son turun görüşləri 2026-cı il yanvarın 28-də baş tutacaq. 

    Pley-off mərhələsinə fevralın 17-18-də start veriləcək. UEFA Çempionlar Liqasında 2025/2026 mövsümünün qalibi mayın 30-da Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə baş tutacaq final matçından sonra müəyyənləşəcək.

