    Futbol
    • 08 sentyabr, 2025
    • 13:51
    Azərbaycanın U-21 yığmasını Bolqarıstanla oyuna Ayxan Abbasovun köməkçisi çıxaracaq
    Elnur Çodarov

    Azərbaycanın 21 yaşadək futbolçulardan ibarət millisini Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Bolqarıstan yığması ilə oyuna çıxaracaq məşqçi müəyyənləşib.

    "Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, komandanı meydana baş məşqçi Ayxan Abbasovun köməkçisi Elnur Çodarov çıxaracaq.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 9-da "Liv Bona Dea Arena"da keçiriləcək görüş saat 18:00-da start götürəcək.

    Ayxan Abbasov isə əsas millini DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində sabah Ukrayna yığması ilə Bakıda keçiriləcək qarşılaşmaya çıxaracaq.

