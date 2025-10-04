Azərbaycanın U-21 millisinin yeni baş məşqçisi açıqlanıb
Futbol
- 04 oktyabr, 2025
- 16:46
21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin baş məşqçi vəzifəsi müvəqqəti olaraq Rəşad Eyyubova həvalə olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb.
Fərid Namazov isə köməkçi məşqçi kimi fəaliyyət göstərəcək.
Bildirilib ki, U-21 komandamı əsas millinin ehtiyat bazası hesab olunur. Bu səbəbdən U-21-in məşqçi korpusu əsas millinin baş məşqçisi Ayxan Abbasov və onun köməkçiləri ilə daim sıx iş birliyində çalışacaq.
