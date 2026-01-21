İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Türkiyəli məşqçi Rusiya komandasından ayrılıb

    Futbol
    • 21 yanvar, 2026
    • 12:50
    Türkiyəli məşqçi Rusiya komandasından ayrılıb

    Gökdeniz Karadeniz Rusiyanın "Rubin-2" komandasının baş məşqçi vəzifəsindən ayrılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kazan klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Türkiyəli mütəxəssisi müvəqqəti olaraq onun köməkçilərindən Andrey Fyodorov əvəzləyəcək.

    Məşqçi 2023-cü ildən Kazan təmsilçisinin ehtiyat komandasına rəhbərlik edirdi və üç mövsüm ərzində kollektivə iki dəfə II Liqanın B divizionunun bürünc mükafatını qazandırıb.

    Qeyd edək ki, G.Karadeniz futbolçu kimi 2008-2018-ci illərdə "Rubin"in heyətində çıxış edib və Kurban Berdıyevin rəhbərliyi altında iki dəfə Rusiya çempionu olub.

    Gökdeniz Karadeniz "Rubin" klubu Türkiyə Rusiya

    Son xəbərlər

    13:30

    Azərbaycanla İordaniya arasında iqtisadi əməkdaşlığın perspektivli istiqamətləri müzakirə olunub

    Biznes
    13:28

    Samir Abasov: "İnanıram ki, 'Qarabağ' "Ayntraxt" üzərində qələbə qazanacaq"

    Futbol
    13:28

    KİV: İtaliya Sülh Şurasına qoşulmaqdan imtina edə bilər

    Digər ölkələr
    13:23
    Foto
    Video

    Dərnəgüldə yanan obyektin yaxınlığındakı mağazalar təxliyə edilir - YENİLƏNİB-5

    Hadisə
    13:23
    Foto

    İlk köç karvanı Xankəndi şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:22

    Masallıda 3 500 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq

    Energetika
    13:19

    Azərbaycan və Moldova mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirir

    Mədəniyyət siyasəti
    13:15

    Bakı-Sumqayıt-Bakı ekspres qatarları Bakıxanov və Sabunçuda da dayanacaqlar

    İnfrastruktur
    13:13
    Foto

    Dini Komitənin sədri Misir Prezidenti ilə görüşdə iştirak edib

    Din
    Bütün Xəbər Lenti