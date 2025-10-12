İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Futbol
    • 12 oktyabr, 2025
    • 17:01
    Türkiyəli futbolçu oyunun iştirak ərizəsinə salınmadığı üçün millinin düşərgəsini tərk edib

    Türkiyə millisinin qapıçısı Berke Özer öz istəyi ilə komandanın düşərgəsindən ayrılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyası məlumat yayıb.

    Fransanın "Lill" klubuna məxsus olan qolkiper Bolqarıstana qalib gəldikləri (6:1) DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyununda adı iştirak ərizəsinə salınmadığı üçün bu addımı atıb.

    Oyunçunun əvəzinə yığmaya "Başakşehir" komandasından Məhəmməd Şengezer çağırılıb.

    Qeyd edək ki, Türkiyə millisi oktyabrın 14-də Gürcüstanla üz-üzə gələcək.

    Türkiyə millisi Berke Özer

