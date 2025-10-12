Türkiyəli futbolçu oyunun iştirak ərizəsinə salınmadığı üçün millinin düşərgəsini tərk edib
Futbol
- 12 oktyabr, 2025
- 17:01
Türkiyə millisinin qapıçısı Berke Özer öz istəyi ilə komandanın düşərgəsindən ayrılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyası məlumat yayıb.
Fransanın "Lill" klubuna məxsus olan qolkiper Bolqarıstana qalib gəldikləri (6:1) DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyununda adı iştirak ərizəsinə salınmadığı üçün bu addımı atıb.
Oyunçunun əvəzinə yığmaya "Başakşehir" komandasından Məhəmməd Şengezer çağırılıb.
Qeyd edək ki, Türkiyə millisi oktyabrın 14-də Gürcüstanla üz-üzə gələcək.
Son xəbərlər
17:14
Niderland Ukraynaya daha bir "Alkmaar" tipli gəmi təhvil verəcəkDigər ölkələr
17:12
Foto
Prezident İlham Əliyev Misirdə işgüzar səfərdədirXarici siyasət
17:08
Bakıda Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyası keçirilirDaxili siyasət
17:06
Gəncədə avtomobil qəzası olub, xəsarət alanlar varHadisə
17:01
Türkiyəli futbolçu oyunun iştirak ərizəsinə salınmadığı üçün millinin düşərgəsini tərk edibFutbol
16:50
Foto
Video
Naxçıvanda avtomobillər toqquşub, ana və övladı xəsarət alıbHadisə
16:37
Netanyahu: İsrail Qəzzadan olan bütün girovları dərhal qəbul etməyə hazırdırDigər ölkələr
16:27
Azərbaycan XİN İspaniyanı təbrik edibXarici siyasət
16:25