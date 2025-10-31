Türkiyə Futbol Federasiyası 149 hakimə cəza verib
Futbol
- 31 oktyabr, 2025
- 16:12
Türkiyə Futbol Federasiyası (TFF) 149 hakimi hüquqlarından məhrum edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TFF-nin İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.
Onlar müxtəlif müddətə futboldan kənarlaşdırılıblar. Ədalət təmsilçiləri oyunlarda mərc etdikləri üçün cəza alıblar.
FIFA referisi Zorbay Küçük, digər hakimlər Melih Kurt və Mertcan Tubayla bağlı araşdırma isə davam edəcək.
Son xəbərlər
16:49
Zelenski: Ukrayna qüvvələri Pokrovskda mühasirəyə alınmayıbDigər ölkələr
16:48
Noyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıbDigər
16:47
Azərbaycan və Ukrayna səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayacaq - EKSKLÜZİVXarici siyasət
16:43
Foto
ARDNF Çin şirkəti ilə bərpa olunan enerji məlumatlarını mübadilə edəcəkEnergetika
16:38
Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçiribMaliyyə
16:35
Zelenski Rusiyanın 300-dən artıq tankerinə sanksiya tətbiq edilməsini irəli sürübRegion
16:32
Foto
Zaur Mikayılov Göygöldə vətəndaşları qəbul edibİnfrastruktur
16:29
Lukaşenko: Belarus müharibəyə qoşulmayacaqDigər ölkələr
16:28
Foto