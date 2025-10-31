İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Türkiyə Futbol Federasiyası 149 hakimə cəza verib

    Futbol
    • 31 oktyabr, 2025
    • 16:12
    Türkiyə Futbol Federasiyası 149 hakimə cəza verib

    Türkiyə Futbol Federasiyası (TFF) 149 hakimi hüquqlarından məhrum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TFF-nin İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

    Onlar müxtəlif müddətə futboldan kənarlaşdırılıblar. Ədalət təmsilçiləri oyunlarda mərc etdikləri üçün cəza alıblar.

    FIFA referisi Zorbay Küçük, digər hakimlər Melih Kurt və Mertcan Tubayla bağlı araşdırma isə davam edəcək.

    Türkiyə Futbol Federasiyası hakimlər mərc oyunları cəza

    Son xəbərlər

    16:49

    Zelenski: Ukrayna qüvvələri Pokrovskda mühasirəyə alınmayıb

    Digər ölkələr
    16:48

    Noyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

    Digər
    16:47

    Azərbaycan və Ukrayna səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayacaq - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    16:43
    Foto

    ARDNF Çin şirkəti ilə bərpa olunan enerji məlumatlarını mübadilə edəcək

    Energetika
    16:38

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    16:35

    Zelenski Rusiyanın 300-dən artıq tankerinə sanksiya tətbiq edilməsini irəli sürüb

    Region
    16:32
    Foto

    Zaur Mikayılov Göygöldə vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    16:29

    Lukaşenko: Belarus müharibəyə qoşulmayacaq

    Digər ölkələr
    16:28
    Foto

    Bolqarıstan-Azərbaycan biznes forumu keçirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti