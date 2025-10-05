"Turan Tovuz"un İdarə Heyətinin üzvü vəfat edib
Futbol
- 05 oktyabr, 2025
- 01:48
"Turan Tovuz"un İdarə Heyətinin üzvü Yaşar Sultanov vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Onun vəfat səbəbi açıqlanmayıb.
