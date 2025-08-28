"Turan Tovuz"un futbolçusu Toqo millisinə dəvət alıb
Futbol
- 28 avqust, 2025
- 19:31
"Turan Tovuz" klubunun futbolçusu Emmanuel Hakman DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunları üçün Toqo millisinə dəvət alıb.
"Report" Tovuz təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı müdafiəçi növbəti 2 matçda yığmanın sərəncamında olacaq.
Qeyd edək ki, Toqo millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində sentyabrın 5-də Mavritaniya, sentyabrın 9-də isə Sudanla qarşılaşacaq.
