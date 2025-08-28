    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    "Turan Tovuz"un futbolçusu Toqo millisinə dəvət alıb

    Futbol
    • 28 avqust, 2025
    • 19:31
    Turan Tovuzun futbolçusu Toqo millisinə dəvət alıb

    "Turan Tovuz" klubunun futbolçusu Emmanuel Hakman DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunları üçün  Toqo millisinə dəvət alıb.

    "Report" Tovuz təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı müdafiəçi növbəti 2 matçda yığmanın sərəncamında olacaq.

    Qeyd edək ki, Toqo millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində sentyabrın 5-də Mavritaniya, sentyabrın 9-də isə Sudanla qarşılaşacaq.

