    "Turan Tovuz" "İmişli" ilə oyunda xal itirib

    Futbol
    • 07 aprel, 2026
    • 16:56
    Turan Tovuz İmişli ilə oyunda xal itirib

    Misli Premyer Liqasının XXVI turunda "Turan Tovuz" səfərdə "İmişli" ilə qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda baş tutan qarşılaşma 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.

    Hesabı ev sahiblərindən 45-ci dəqiqədə Dioqo Kardozu açıb. Qərb təmsilçisinə 1 xal gətirən qolu isə 53-cü dəqiqədə Mark Rene Mampassi vurub.

    Bu nəticədən sonra "Turan Tovuz" 49 xalla turnir cədvəlində 3-cü sırada yer alıb. 23 xala malik "İmişli" isə doqquzuncudur.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Qəbələ" "Kəpəz"i (2:0), "Neftçi" "Sumqayıt"ı (3:1), "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı (7:0) məğlub edib.

    Turan Tovuz FK İmişli FK Misli Premyer Liqası Quba Olimpiya İdman Kompleksi Dioqo Kardozu Mark Rene Mampassi

