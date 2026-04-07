"Turan Tovuz" "İmişli" ilə oyunda xal itirib
Futbol
- 07 aprel, 2026
- 16:56
Misli Premyer Liqasının XXVI turunda "Turan Tovuz" səfərdə "İmişli" ilə qarşılaşıb.
"Report" xəbər verir ki, Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda baş tutan qarşılaşma 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.
Hesabı ev sahiblərindən 45-ci dəqiqədə Dioqo Kardozu açıb. Qərb təmsilçisinə 1 xal gətirən qolu isə 53-cü dəqiqədə Mark Rene Mampassi vurub.
Bu nəticədən sonra "Turan Tovuz" 49 xalla turnir cədvəlində 3-cü sırada yer alıb. 23 xala malik "İmişli" isə doqquzuncudur.
Qeyd edək ki, daha əvvəl "Qəbələ" "Kəpəz"i (2:0), "Neftçi" "Sumqayıt"ı (3:1), "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı (7:0) məğlub edib.
17:55
İsrail İranda 10 dəmir yolu obyektinə hücum edibDigər ölkələr
17:51
Georgi Kondruseviç: "Lənkəran"ın mübarizəni dayandırmasının səbəbi heyətdəki itkilərdir"Komanda
17:41
Tovuz şəhər stadionunun qazonu yenidənqurmadan sonra təftiş edilibFutbol
17:36
Sabah Biləsuvarda 600 abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
17:34
Azərbaycan ETSN üçün Belarusdan 100 ədəd avtomobil texnikası alacaqBiznes
17:33
ROKETSAN Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə 20 ədəd raket sistemi təhvil veribRegion
17:29
Vens: ABŞ Trampın ultimatum müddəti bitənə qədər İranın infrastrukturuna zərbə endirməyəcəkDigər ölkələr
17:28
Antonio Valensiya 40 yaşında karyerasını bərpa edibFutbol
17:27