    "Böyük İpək Yolu": Azərbaycanın boks millisi 21 medalla komanda hesabında birinci olub

    • 07 aprel, 2026
    • 18:37
    Böyük İpək Yolu: Azərbaycanın boks millisi 21 medalla komanda hesabında birinci olub

    Bakıda kişi və qadın boksçular arasında ənənəvi "Böyük İpək Yolu" beynəlxalq turnirinin qalibləri müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, 6 gün davam edən yarışda 10 ölkənin 126 idmançısı qüvvəsini sınayıb.

    Boks Mərkəzində təşkil olunan turnir Azərbaycan millisi üçün uğurlu alınıb. Bu gün baş tutan final mərhələsinin ilk görüşündə Sübhan Mamedov (50 kq) komanda yoldaşı Bilalhəbaşi Nəzərovla döyüşüb. Döyüş dünya çempionunun 5:0 (29:28, 30:27, 29:28, 29:28, 29:28) hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Ardınca da həlledici mərhələdə Azərbaycan duelləri olub. Amin Məmmədzadə (55 kq) Zəlimxan Süleymanova qalib gələrək qızıl medala yiyələnib. Tayfur Əliyev (60 kq) – Məhəmmədəli Aşırəliyev və Malik Həsənov (65 kq) – Zaur Qəhrəmanov qarşılaşmaları birincilərin aktivinə yazılıb.

    90 kq-da Surət Qarayev Coşua Heskeni (Avstraliya) məğlub edib – 3:2 (30:27, 28:29, 28:29, 29:28, 29:28). Məhəmməd Abdullayev (+90 kq) də komanda yoldaşlarının uğurunu davam etdirib. O, Aleksandr Şauya (Avstraliya) 3:2 (29:28, 29:28, 27:30, 30:27, 27:30) hesabı ilə qalib gələrək çəkisinin ən güclüsü olub.

    Digər boksçularımızdan Seyid Seyidov (80 kq) gümüş, Zidan Hünbətov (55 kq), Məhəmmədəli Qasımzadə (60 kq), Sərxan Əliyev (70 kq), Səidcəmşid Cəfərov, Rasim Çobanlı (hər ikisi 75 kq), Həsən Osmanlı (80 kq), Murad Allahverdiyev (85 kq), Səbuhi Əlizadə (+90 kq), Günel Rəhimova (51 kq) və Emili Rzayeva (65 kq) bürünc medal qazanıblar.

    Millimiz 21 – 6 qızıl, 5 gümüş və 10 bürünc medalla komanda hesabında birinci yeri tutub və Böyük İpək Yolu kubokuna yiyələnib. İkinci yerdə Qazaxıstan (3-5-7) qərarlaşıb, "üçlüy"ü Türkiyə (3-0-3) qapayıb.

    Turnirdə ən yaxşı boksçu Bakberqen Aliaskarov (Qazaxıstan) seçilib. Raşid Benaiça (Əlcəzair) ən yaxşı hakim adına layiq görülüb.

    Böyük İpək Yolu: Azərbaycanın boks millisi 21 medalla komanda hesabında birinci olub
    Böyük İpək Yolu: Azərbaycanın boks millisi 21 medalla komanda hesabında birinci olub
    Böyük İpək Yolu: Azərbaycanın boks millisi 21 medalla komanda hesabında birinci olub
    Böyük İpək Yolu: Azərbaycanın boks millisi 21 medalla komanda hesabında birinci olub
    Böyük İpək Yolu: Azərbaycanın boks millisi 21 medalla komanda hesabında birinci olub
    Böyük İpək Yolu: Azərbaycanın boks millisi 21 medalla komanda hesabında birinci olub
    Böyük İpək Yolu: Azərbaycanın boks millisi 21 medalla komanda hesabında birinci olub
    Böyük İpək Yolu: Azərbaycanın boks millisi 21 medalla komanda hesabında birinci olub

    19:08

    "Zirə" azlıqda qalan "Şamaxı"ya qalib gələ bilməyib

    Futbol
    19:06

    İran Trampın hədələri fonunda ABŞ ilə birbaşa əlaqələri kəsib

    Digər ölkələr
    18:57

    İranlılar ABŞ-nin vurmaq istədiyi infrastruktur obyektlərinin ətrafına toplaşırlar - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:46

    İsrail Müdafiə Qüvvələri İranda səkkiz körpünü məhv edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:43
    Foto

    Türkiyədə keçirilən beynəlxalq hərbi təlimdə Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri təmsil olunur

    Digər
    18:41

    İsrailin Livandakı əməliyyatı nəticəsində ölənlərin sayı 1 530 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    18:37

    İranda həbsdə olan Fransa vətəndaşları vətənlərinə qayıdırlar

    Digər ölkələr
    18:37
    Foto

    "Böyük İpək Yolu": Azərbaycanın boks millisi 21 medalla komanda hesabında birinci olub

    Fərdi
    18:32

    Dağıstanda regional xarakterli fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq olunub

    Region
