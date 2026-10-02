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    "Turan Tovuz" - "Fənərbağça" oyununa 25 minə yaxın bilet satılıb

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2026
    • 14:38
    Turan Tovuz - Fənərbağça oyununa 25 minə yaxın bilet satılıb

    "Turan Tovuz" və Türkiyənin "Fənərbağça" komandaları arasında keçiriləcək yoldaşlıq oyunu üçün 25 minə yaxın bilet satılıb.

    Bu barədə "Report"a Tovuz kollektivinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Süleyman Tağıyev məlumat verib.

    "Matç saatına qədər bütün biletlərin satılacağını istisna etmirik. Oyuna maraq gözlənildiyi kimi çoxdur. Həqiqətən dostluq qarşılaşmasına şahidlik edəcəyik. Görüşdən əvvəl hansısa bədii hissə nəzərdə tutulmayıb. Bakıda bu cür oyunun keçirilməsinin özü böyük maraq kəsb edir", - deyə o vurğulayıb.

    Klub rəsmisi İstanbul komandasının Bakıya bu gün, saat 17:30-da gələcəyini bildirib.

    Qeyd edək ki, "Turan Tovuz" - "Fənərbağça" oyunu oktyabrın 3-də, saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda başlayacaq. Görüşü azərbaycanlı hakim Rəvan Həmzəzadə idarə edəcək.

    Süleyman Tağıyev Rəvan Həmzəzadə Fənərbağça FK Turan Tovuz FK
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