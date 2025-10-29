İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 29 oktyabr, 2025
    İngiltərənin "Tottenhem" klubunun futbolçusu Rişarlison karyerasını Braziliyada davam etdirə bilər.

    "Report" "Goal.com"a istinadən xəbər verir ki, "Flamenqo" 28 yaşlı hücumçu ilə maraqlanır.

    Forvard DÇ-2026-da Braziliya millisinin heyətində yer almaq üçün bu keçidə müsbət yanaşır.

    "Flamenqo" Pedronun tez-tez zədələnməsi, Juninyonun qeyri-stabil çıxış etməsi ilə əlaqədar yeni hücumçu axtarır.

    Qeyd edək ki, Rişarlisonun London klubu ilə 2027-ci ilin yayınadək müqaviləsi var. O, komandada keçirdiyi 104 matçda 23 qol vurub.

