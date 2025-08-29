    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    "Sumqayıt" Şamaxı klubu ilə heç-heçə edib

    Futbol
    • 29 avqust, 2025
    • 20:28
    Sumqayıt Şamaxı klubu ilə heç-heçə edib

    "Sumqayıt" Misli Premyer Liqasının III turunda "Şamaxı" klubu ilə heç-heçə edib.

    "Report" xəbər verir ki, Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutan görüşdə qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

    63-cü dəqiqədə "Şamaxı"nın futbolçusu Rikardo Apolinario avtoqola imza atıb. 75-ci dəqiqədə isə Edqar Adilxanov bərabərlik qolunu vurub.

    Qeyd edək ki, III tura avqustun 31-də yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası   Sumqayıt   Şamaxı   "Sumqayıt" klubu   "Şamaxı" klubu  

    Son xəbərlər

    23:15

    ABŞ Çinli jurnalistlər üçün yeni viza məhdudiyyətləri təklif edir

    Digər ölkələr
    23:09

    Cavid Hüseynov: Süni intellekt sahəsində universal savadlılıq artıq zərurətdir

    İKT
    22:52

    İsrail: Qəzzada fələstinli İŞİD lideri zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    22:45

    Türkiyədə təyyarə qəzaya uğrayıb, xəsarət alan var

    Region
    22:30
    Foto

    Yermak: Ukrayna Rusiya ilə liderlər səviyyəsində danışıqlara hazırdır

    Digər ölkələr
    22:28

    "Neftçi" evdə "Turan Tovuz"a məğlub olub

    Futbol
    22:23

    Macarıstan Aİ-nin Rusiyanın Kiyevə raket zərbələrini pisləyən bəyanatını dəstəkləməyib

    Digər ölkələr
    22:20

    ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycan və Ermənistanla imzalanmış sənədləri dərc edib

    Xarici siyasət
    21:57
    Foto

    Bakıda Türkiyənin Zəfər bayramı qeyd olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti