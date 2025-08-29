"Sumqayıt" Şamaxı klubu ilə heç-heçə edib
Futbol
- 29 avqust, 2025
- 20:28
"Sumqayıt" Misli Premyer Liqasının III turunda "Şamaxı" klubu ilə heç-heçə edib.
"Report" xəbər verir ki, Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutan görüşdə qalib müəyyənləşməyib - 1:1.
63-cü dəqiqədə "Şamaxı"nın futbolçusu Rikardo Apolinario avtoqola imza atıb. 75-ci dəqiqədə isə Edqar Adilxanov bərabərlik qolunu vurub.
Qeyd edək ki, III tura avqustun 31-də yekun vurulacaq.
