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Şimali Amerikada oynamış ən yaxşı futbolçuların reytinqi açıqlanıb

Şimali Amerikada oynamış ən yaxşı futbolçuların reytinqi açıqlanıb “FourFourTwo” nəşri Şimali Amerikada oynamış ən yaxşı futbolçuların reytinqini açıqlayıb.
Futbol
11 Fevral , 2024 14:14
Şimali Amerikada oynamış ən yaxşı futbolçuların reytinqi açıqlanıb

“FourFourTwo” nəşri Şimali Amerikada oynamış ən yaxşı futbolçuların reytinqini açıqlayıb.

“Report” xəbər verir ki, siyahıda 33 oyunçu göstərilib.

Reytinqə hazırda ABŞ-ın “İnter Mayami” klubunda çıxış edən argentinalı Lionel Messi başçılıq edir.

İlk “10-luq” belədir:

1. Lionel Messi (“İnter Mayami”)

2. Pele (“Nyu York Kosmos”)

3. Yohan Kroyff (“Los Anceles Azteks”, “Vaşinqton”)

4. Devid Bekhem (“Los Anceles Qalaksi”)

5. Frank Bekkenbauer (“Nyu York Kosmos”)

6. Tyerri Anri (“Nyu York Red Bullz”)

7. Eysebio (“Boston”, “Toronto”, “Las Veqas”)

8. Gerd Müller (“Fort Lauderdale”)

9. Karlos Alberto (“Nyu York Kosmos”, “Kaliforniya”)

10. Corc Best (“Los Anceles Azteks”, “Fort Lauderdale”, “San Xose”)

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Rus versiyası Представлен рейтинг лучших футболистов, игравших в Северной Америке

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