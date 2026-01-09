İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    "Sabah" klubu fransalı futbolçunun transfer hüququna yiyələnib

    Futbol
    • 09 yanvar, 2026
    • 13:05
    Sabah klubu fransalı futbolçunun transfer hüququna yiyələnib

    "Sabah" klubu futbolçu Aaron Maludanın transfer hüququna yiyələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakı təmsilçisi məlumat yayıb.

    20 yaşlı vingerin icarəsi ilə bağlı Fransanın "Lill" klubu ilə bağlanmış müqavilədə nəzərdə tutulan transfer bəndi qüvvəyə minib.

    Maluda ilə yeni, 4 illik sözləşmə bağlanıb.

    Fransalı oyunçu ötən ilin sentyabrından "Sabah"ın uğurları üçün çalışır. O, komandanın heyətində 12 oyun keçirib, 2 qola imza atıb.

