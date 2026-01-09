"Sabah" klubu fransalı futbolçunun transfer hüququna yiyələnib
09 yanvar, 2026
- 13:05
"Sabah" klubu futbolçu Aaron Maludanın transfer hüququna yiyələnib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakı təmsilçisi məlumat yayıb.
20 yaşlı vingerin icarəsi ilə bağlı Fransanın "Lill" klubu ilə bağlanmış müqavilədə nəzərdə tutulan transfer bəndi qüvvəyə minib.
Maluda ilə yeni, 4 illik sözləşmə bağlanıb.
Fransalı oyunçu ötən ilin sentyabrından "Sabah"ın uğurları üçün çalışır. O, komandanın heyətində 12 oyun keçirib, 2 qola imza atıb.
