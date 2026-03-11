İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Sabah"ın məşqçisi qeyri-etik jestə, "Qarabağ"ın məşqçiləri kütləvi davada iştiraka görə cəzalanıb

    Futbol
    • 11 mart, 2026
    • 14:16
    Sabahın məşqçisi qeyri-etik jestə, Qarabağın məşqçiləri kütləvi davada iştiraka görə cəzalanıb

    "Sabah"ın məşqçisi Valerio Zuddas 7 oyunluq cəzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

    Mütəxəssis Misli Premyer Liqasının XXII turunda "Qarabağ"la oyunda rəqibin ehtiyat oyunçular skamyasına qeyri-etik jest etdiyinə görə bu halla üzləşib.

    "Sabah" klubu 15 000 manat cərimələnib.

    "Qarabağ"ın məşqçiləri Müşfiq Hüseynov və Zaur Tağızadə 6 oyunluq cəza alıblar. Onlar sözügedən qarşılaşmada kütləvi davada iştirak ediblər. Ağdam klubu hər iki mütəxəssisə görə 6 min manat (ümumilikdə 12 min manat) ödəməli olacaq.

    Valerio Zuddas Müşfiq Hüseynov Zaur Tağızadə AFFA İntizam Komitəsi

