"Sabah"ın məşqçisi qeyri-etik jestə, "Qarabağ"ın məşqçiləri kütləvi davada iştiraka görə cəzalanıb
Futbol
- 11 mart, 2026
- 14:16
"Sabah"ın məşqçisi Valerio Zuddas 7 oyunluq cəzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.
Mütəxəssis Misli Premyer Liqasının XXII turunda "Qarabağ"la oyunda rəqibin ehtiyat oyunçular skamyasına qeyri-etik jest etdiyinə görə bu halla üzləşib.
"Sabah" klubu 15 000 manat cərimələnib.
"Qarabağ"ın məşqçiləri Müşfiq Hüseynov və Zaur Tağızadə 6 oyunluq cəza alıblar. Onlar sözügedən qarşılaşmada kütləvi davada iştirak ediblər. Ağdam klubu hər iki mütəxəssisə görə 6 min manat (ümumilikdə 12 min manat) ödəməli olacaq.
