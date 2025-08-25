"Sabah"ın hücumçusu Azərbaycan çempionatında 40 qola çatan doqquzuncu legioner olub

“Sabah”ın futbolçusu Coy Lens Mikels Azərbaycan çempionatında 40 qola çatan doqquzuncu legioner oyunçudur.

"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 32 yaşlı almaniyalı hücumçu buna "Şamaxı"ya qalib gəldikləri (2:1) Misli Premyer Liqasının II turunun matçında nail olub.

Qarşılaşmada dubla imza atan Mikels ikinci qolu ilə “40”a çatıb. Ölkəmizdə yalnız bir klubda çıxış edən futbolçu 86-cı matçında bunu reallaşdırıb.

Mikels turnirin tarixində 40 və daha çox qol vuran 68-ci futbolçudur. O, bunu bacaran legioner statuslu 9-cu oyunçudur.

Coy Lens Premyer Liqada eyni klubda 40 və daha çox qola sevinən 27-ci futbolçu kimi tarixə düşüb. O, Abdullah Zubir, Reynaldo Silva (hər ikisi “Qarabağ”) və Fernando Peresdən (“Bakı”) sonra eyni klubda ən azı bu qədər qol vuran 4-cü legionerdir.