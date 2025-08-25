Haqqımızda

"Sabah"ın hücumçusu Azərbaycan çempionatında 40 qola çatan doqquzuncu legioner olub

"Sabah"ın hücumçusu Azərbaycan çempionatında 40 qola çatan doqquzuncu legioner olub “Sabah”ın futbolçusu Coy Lens Mikels Azərbaycan çempionatında 40 qola çatan doqquzuncu legioner oyunçudur.
Futbol
25 avqust 2025 10:02
Sabahın hücumçusu Azərbaycan çempionatında 40 qola çatan doqquzuncu legioner olub

“Sabah”ın futbolçusu Coy Lens Mikels Azərbaycan çempionatında 40 qola çatan doqquzuncu legioner olub.

"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 32 yaşlı almaniyalı hücumçu buna "Şamaxı"ya qalib gəldikləri (2:1) Misli Premyer Liqasının II turunun matçında nail olub.

Qarşılaşmada dubla imza atan Mikels ikinci qolu ilə “40”a çatıb. Ölkəmizdə yalnız bir klubda çıxış edən futbolçu 86-cı matçında bunu reallaşdırıb.

Mikels turnirin tarixində 40 və daha çox qol vuran 68-ci futbolçudur. O, bunu bacaran legioner statuslu 9-cu oyunçudur.

Coy Lens Premyer Liqada eyni klubda 40 və daha çox qola sevinən 27-ci futbolçu kimi tarixə düşüb. O, Abdullah Zubir, Reynaldo Silva (hər ikisi “Qarabağ”) və Fernando Peresdən (“Bakı”) sonra eyni klubda ən azı bu qədər qol vuran 4-cü legionerdir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
FotoAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 20:22
Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
FotoTürkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
22 avqust 2025 17:43
Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
FotoPrezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 21:09
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 19:54
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi