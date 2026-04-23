    Sabah Azərbaycan Kubokunda 20-ci ev qoluna imza atıb

    "Sabah" Azərbaycan Kubokunda 20-ci ev qoluna imza atıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu topu Velko Simiç vurub.

    O, yarımfinalın "Qarabağ"la cavab görüşündə (2:1) hesabı bərabərləşdirib.

    Bakı klubu ölkə kuboku tarixinə evdə 20 və daha çox qol vuran 30-cu komanda kimi düşüb. 13-cü ev görüşünə çıxan "Sabah" qol sayını 21-ə çatdırıb. Orta məhsuldarlıq 1,62-yə bərabərdir.

    Qeyd edək ki, evdə ən çox qol vuran komanda "Qarabağ"dır. Ağdam təmsilçisi 193 dəfə fərqlənib.

    21:54

    Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıb

    21:37

    TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıb

    21:36

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2

    21:30

    Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilib

    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

